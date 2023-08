Auf die Rechtsprechung kommt es an

Demonstrantinnen und Demonstranten, die nun in Tel Aviv auf die Straße gingen, sehen Frauenrechte in Gefahr.

In Israel sorgen sich Frauen um ihre Rechte, wenn das Oberste Gericht entmachtet wird.

Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Frauen, die in einem Bus auf die hinteren Plätze verwiesen werden oder wegen ihrer sommerlichen Kleidung gar nicht erst einsteigen dürfen; nach Geschlechtern getrennter Unterricht oder Zugang zu öffentlichen Badestellen, Bibliotheken oder Konzerten; ein Bus, der gestoppt wird, weil eine Frau am Steuer sitzt: Solche Vorfälle nehmen in Israel zu und geben begründeten Anlass, sich um die Rechte der Frauen im Land Sorgen zu machen.