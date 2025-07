Der israelische Ministerpräsident steht innen- und außenpolitisch unter Druck. Die verbleibenden Minister drohen mit Rücktritt, US-Präsident Trump will eine Waffenruhe in Gaza. Das wird ein schwieriger Sommer.

Für Israels Parlament in Jerusalem steht die Sommerpause an, ganze drei Monate lang soll der Politikbetrieb heruntergefahren werden. Doch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird in diesem Jahr sicher nicht in die Ferien gehen. Er wird über den Sommer versuchen müssen, die Fliehkräfte in seiner rechts-religiösen Koalition unter Kontrolle zu bringen, mit Zugeständnissen an zwei verschiedene Lager – und dazu auch noch für den US-Präsidenten Donald Trump, der weiterhin auf eine Waffenruhe in Gaza drängt.