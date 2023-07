Kommentar von Peter Münch

Seit ihrem Amtsantritt vor gut einem halben Jahr übt sich Israels Regierung in einer seltsamen Disziplin: einer Art Springprozession. Zwei Schritte prescht sie vor, einen geht sie zurück - je nachdem, woher der Wind weht und wie groß der Widerstand ist. Im Einzelnen betrachtet mag das bisweilen wirken, als sei sie unentschlossen, vielleicht sogar zugänglich für Kritik. Wer jedoch das gesamte Bild in den Blick nimmt, erkennt schnell: Am Ende steht immer ein Geländegewinn, letztlich kommt diese Regierung mächtig voran, und zwar in Richtung Abgrund.