Vor 70 Tagen sind die israelischen Geiseln von der Hamas verschleppt worden. Am Samstag kam es zu Massenprotesten.

Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Der Druck steigt von allen Seiten auf den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, und man sieht es ihm inzwischen auch an. Ein Krieg über Wochen, das hinterlässt Spuren, selbst bei einem Politiker wie ihm, der sich seit 16 Jahren mit allen Tricks an der Macht hält. Aber wie soll er eine Tragödie wie jene, die sich am Freitag im Gazastreifen ereignet hat, seinen Landsleuten erklären?