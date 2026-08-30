Dem Inselstaat im Nordatlantik geht es gut, kein Wunder also, dass die Wähler gegen erneute Beitrittsgespräche mit der EU stimmen. Falsch aber war, dass es überhaupt zu diesem Referendum kam.

Das britische Referendum zur EU-Frage war der größte politische Fehler einer europäischen Regierung im vergangenen Jahrzehnt. Die Folgen des Brexit-Votums von 2016 sind weitreichend und erwiesenermaßen negativ, und zwar wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Der Brexit also ist ein so abschreckendes Beispiel, dass doch keine andere Regierung je wieder so naiv sein dürfte, eine derartig komplexe Entscheidung dem Volk aufzubürden. Oder?