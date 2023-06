Kommentar von Arne Perras

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind andere Fronten der Gewalt in der europäischen Wahrnehmung stark in den Hintergrund gerückt. Dazu zählen auch Rückzugsgebiete für Terroristen des sogenannten Islamischen Staates (IS), etwa in Südostasien. Dort ist dem philippinischen Militär gerade ein bedeutsamer Schlag gelungen: Bei einem Feuergefecht haben Soldaten nach eigenen Angaben Abu Zacharia getötet, jenen Mann, der sich als "Emir" bezeichnete und seit 2022 die IS-Terrortruppe in der Region anführte, bekannt als Dawlah Islamiya oder Maute Group.