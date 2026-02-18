Sie sind in Deutschland aufgewachsen, erzogen und ausgebildet worden. Getötet, gefoltert und gequält haben sie mutmaßlich im Ausland, in Syrien und Irak, während der Schreckensherrschaft des IS auf dem Gebiet dieser Staaten – Männer wie Fared Saal aus Bonn und Martin Lemke aus Zeitz, die auszogen in den „Heiligen Krieg“.