Für Irans „obersten Führer“, Ayatollah Ali Chamenei, geht mit dieser Präsidentschaftswahl ein Kalkül auf: Er ließ einen Reformer antreten, der es sogar in die Stichwahl schafft. Seine Wahl würde nicht viel ändern, doch Iran dürfte manchen wieder etwas demokratischer erscheinen. Was für eine Täuschung.

Kommentar von Raphael Geiger

Der Traum von Diktatoren? Die Welt berichtet über die Wahl in ihrem Land, eine mit mehreren Kandidaten, mit TV-Debatten und Kundgebungen, eine, die sogar in die Stichwahl geht. Und so sehr sich die Journalisten der Auslandspresse mühen, zu erklären, dass es sich bei einer Wahl um keine demokratische handelt, wenn von 80 Kandidaten nur sechs antreten dürfen, so bleibt am Ende eben doch hängen, was hängen bleiben soll.