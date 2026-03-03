Zum Hauptinhalt springen

MeinungNaher OstenDie Bundesregierung ist in der Pflicht, die Urlauber zurückzuholen

Kommentar von Monika Maier-Albang

Lesezeit: 2 Min.

Mit der Urlaubsruhe ist es plötzlich vorbei: Touristen in Abu Dhabi.
Mit der Urlaubsruhe ist es plötzlich vorbei: Touristen in Abu Dhabi. (Foto: Ryan Lim/AFP)

Zehntausende Deutsche sitzen unverschuldet in einer Region fest, in der Krieg herrscht. Die Menschen müssen schnell in Sicherheit gebracht werden.

Den Frühling im Warmen verbringen, das wollen gerade viele. Man kann nach Südtirol oder Sizilien reisen. Man konnte aber auch – und zwar bis zum vergangenen Wochenende – in die Wüste Omans, in die Shoppingmalls von Dubai oder in die Berge des Emirats Ras al-Chaima fliegen. Am Samstag, mit Beginn des Gegenschlags der iranischen Führung auf die Nachbarländer, wurden Zehntausende deutsche Urlauber von einem Tag auf den anderen in der Wärme kalt erwischt: Sie sitzen nun fest an Orten, die mit Drohnen und Raketen angegriffen werden.

