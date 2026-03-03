Den Frühling im Warmen verbringen, das wollen gerade viele. Man kann nach Südtirol oder Sizilien reisen. Man konnte aber auch – und zwar bis zum vergangenen Wochenende – in die Wüste Omans, in die Shoppingmalls von Dubai oder in die Berge des Emirats Ras al-Chaima fliegen. Am Samstag, mit Beginn des Gegenschlags der iranischen Führung auf die Nachbarländer, wurden Zehntausende deutsche Urlauber von einem Tag auf den anderen in der Wärme kalt erwischt: Sie sitzen nun fest an Orten, die mit Drohnen und Raketen angegriffen werden.
MeinungNaher OstenDie Bundesregierung ist in der Pflicht, die Urlauber zurückzuholen
Kommentar von Monika Maier-Albang
Lesezeit: 2 Min.
Zehntausende Deutsche sitzen unverschuldet in einer Region fest, in der Krieg herrscht. Die Menschen müssen schnell in Sicherheit gebracht werden.
