Festigkeit gegenüber dem irrlichternden Herrn im Weißen Haus: Das würden sich viele Deutsche öfter wünschen. Jetzt hat Außenminister Johann Wadephul genau dies gezeigt, sinngemäß: Dies ist nicht unser Krieg – was immer militärisch in Iran und der Straße von Hormus geschieht, es wird ohne uns geschehen. Allerdings raunt Donald Trump schon düster, er werde jene nicht vergessen, die Amerika im Stich ließen. Das sind, neben Deutschland, derzeit die meisten Nato-Staaten.