Kommentar von Paul-Anton Krüger

Die Bundesregierung hat in Person von Außenministerin Annalena Baerbock bei der Europäischen Union in Brüssel ein Verfahren angestoßen mit dem Ziel, die iranische Revolutionsgarde mit Terrorsanktionen zu belegen. Das ist schon aufgrund der Erkenntnisse deutscher Ermittlungsbehörden, Geheimdienste und Gerichte unausweichlich. In der Gesamtschau halten sie es für erwiesen, dass die Quds-Brigade, eine für Auslandsoperationen zuständige Spezialeinheit, mindestens von 2022 an versucht hat, Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Deutschland zu verüben, um Verunsicherung in der Bevölkerung zu schüren.