Terror, der. Im Duden ist er so definiert: die „Verbreitung von Angst und Schrecken durch Gewaltaktionen“. In der Islamischen Republik Iran ist es in diesem Januar passiert, dass Männer des Regimes mit scharfer Munition auf Demonstrierende schossen. Also Männer der Revolutionsgarde und der Basidsch-Miliz, die zu der Garde gehört. An so vielen Orten und so lange, bis sie wohl eine fünfstellige Zahl an Menschen getötet hatten.
Kommentar von Raphael Geiger
In der Islamischen Republik hat ein Bruch stattgefunden. Dieser Bruch muss auch die europäische Politik verändern: Die Schergen des Regimes gehören endlich auf die Terrorliste der EU.
Proteste gegen die Islamische Republik:Verschleiern all die Tränen, die wir vergießen, unseren Blick?
