MeinungIranWas die Revolutionsgarde angerichtet hat, ist Terror

Kommentar von Raphael Geiger

Männer der Revolutionsgarde und der Basidsch-Miliz haben bei den Protesten in Iran wohl eine fünfstellige Zahl an Demonstrierenden getötet.
In der Islamischen Republik hat ein Bruch stattgefunden. Dieser Bruch muss auch die europäische Politik verändern: Die Schergen des Regimes gehören endlich auf die Terrorliste der EU.

Terror, der. Im Duden ist er so definiert: die „Verbreitung von Angst und Schrecken durch Gewaltaktionen“. In der Islamischen Republik Iran ist es in diesem Januar passiert, dass Männer des Regimes mit scharfer Munition auf Demonstrierende schossen. Also Männer der Revolutionsgarde und der Basidsch-Miliz, die zu der Garde gehört. An so vielen Orten und so lange, bis sie wohl eine fünfstellige Zahl an Menschen getötet hatten.

