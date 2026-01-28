Terror, der. Im Duden ist er so definiert: die „Verbreitung von Angst und Schrecken durch Gewaltaktionen“. In der Islamischen Republik Iran ist es in diesem Januar passiert, dass Männer des Regimes mit scharfer Munition auf Demonstrierende schossen. Also Männer der Revolutionsgarde und der Basidsch-Miliz, die zu der Garde gehört. An so vielen Orten und so lange, bis sie wohl eine fünfstellige Zahl an Menschen getötet hatten.