Kommentar von Paul-Anton Krüger

Falls in den vergangenen Tagen die Frage aufgekommen sein sollte, ob das Regime in Iran bereit ist einzulenken: Mit der Hinrichtung von Mohsen Shekari durch den Strang ist nun die Antwort klar. Ein Revolutionsgericht hatte ihn in einem Schauprozess, der keinerlei rechtsstaatlichen Anforderungen genügt, zum Tode verurteilt. Zur Last gelegt wurde ihm Mohareb - ein Tatbestand ohne klare Definition, der den Kampf gegen Gott oder vielmehr das System der Islamischen Republik bezeichnet.