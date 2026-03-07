Irans Präsident entschuldigt sich bei seinen erzürnten Nachbarn. Aus irgendeinem halbwegs sicheren Bunker in Teheran lässt Massud Peseschkian die Saudis, Emiratis, Kataris und Kuwaitis wissen, dass die Islamische Republik die arabischen Golfstaaten nicht länger beschießen werde. Jedenfalls nicht, solange von deren Territorium aus keine US-Jets abheben, keine US-Raketen und Marschflugkörper starten und keine Kommando-Operationen gestartet werden.