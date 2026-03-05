Der Blick auf den Krieg ist eine Frage der Perspektive. Aus der Sicht von Donald Trump läuft der Angriff auf Iran hervorragend. Was dieser Präsident anfasst, ist bekanntlich „großartig“, sei es die baulich-architektonische Verschandlung des Weißen Hauses oder die vogelwilde Zollpolitik. Warum sollte es beim Militärschlag gegen die Islamische Republik anders sein? In den Worten von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth – Entschuldigung, er nennt sich neuerdings Kriegsminister: „Das ist kein fairer Kampf. Und es soll auch keiner sein. Sie liegen am Boden, wir prügeln auf sie ein.“