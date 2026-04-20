Über die iranische Führung lassen sich ein paar Dinge sagen, und vielleicht erklären sie ein bisschen, wie sie sich verhält, was sie tut und was sie lässt. Weshalb sie zum Beispiel, während der Präsident der größten Militärmacht der Welt ihr mit Auslöschung droht, nicht nachgibt, sich nicht fügt. Warum sie nach Wochen der Angriffe nicht ohne Weiteres darauf eingeht, dass Donald Trump den Krieg doch eigentlich beenden will. Warum sie trotz des amerikanischen Drucks auf dem Recht besteht, ihr Atomprogramm fortzusetzen.