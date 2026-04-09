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MeinungEnergiekostenWas die Regierung gegen die hohen Spritpreise tun soll? Nichts!

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Kommentar von Claus Hulverscheidt

Lesezeit: 3 Min.

Zwei, die die Benzinpreise senken wollen: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), aufgenommen im vergangenen Jahr.
Zwei, die die Benzinpreise senken wollen: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), aufgenommen im vergangenen Jahr. Kay Nietfeld/dpa

Preisdeckel, Tankrabatt, Senkung der Pendlerpauschale: Zig Vorschläge kursieren zur Entlastung von den gestiegenen Benzinkosten. Was wirklich hilft, ist etwas anderes.

Wer das oft wahnwitzige Wirken Donald Trumps in den vergangenen Jahren auch nur aus der Ferne verfolgt hat, der weiß: Sollte dem Präsidenten mit der kurzen Zündschnur in den kommenden Tagen auch nur die kleinste Kleinigkeit gegen den Strich gehen, kann die wackelige Waffenruhe am Persischen Golf mit einem einzigen Social-Media-Post wieder beendet sein. Entsprechendes gilt für die leichte Entspannung am Öl- und Gasmarkt, die nach dem vorläufigen Stopp der amerikanisch-israelischen Luftangriffe auf Ziele in Iran Mitte der Woche eingesetzt hatte.

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