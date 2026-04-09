Wer das oft wahnwitzige Wirken Donald Trumps in den vergangenen Jahren auch nur aus der Ferne verfolgt hat, der weiß: Sollte dem Präsidenten mit der kurzen Zündschnur in den kommenden Tagen auch nur die kleinste Kleinigkeit gegen den Strich gehen, kann die wackelige Waffenruhe am Persischen Golf mit einem einzigen Social-Media-Post wieder beendet sein. Entsprechendes gilt für die leichte Entspannung am Öl- und Gasmarkt, die nach dem vorläufigen Stopp der amerikanisch-israelischen Luftangriffe auf Ziele in Iran Mitte der Woche eingesetzt hatte.