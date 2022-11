Kommentar von Paul-Anton Krüger

Sollte Iran geglaubt haben, die Kritik von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an der Niederschlagung der Proteste mit Drohungen zum Schweigen zu bringen, hat Bundeskanzler Olaf Scholz darauf in seinem Video-Podcast am Samstag eine dankenswert klare Antwort gegeben: "Ich kann der Führung in Teheran nur sagen: Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen." Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian hatte vor Konsequenzen gewarnt für die "langjährigen Beziehungen", Berlin könne wählen zwischen Zusammenarbeit zur Lösung gemeinsamer Herausforderungen und Konfrontation.