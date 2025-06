Seit Israel am Himmel über Iran den jüngsten Nahostkrieg begonnen hat, wird viel über einen neuen Verstoß des jüdischen Staats gegen das Völkerrecht gestritten – zweifellos zu Recht. Über die Islamische Republik Iran sollte man sich aber noch weniger Illusionen machen. Das einst „revolutionäre“ Islamistenregime mag in die Jahre gekommen sein. Aber die Iraner finden seit viereinhalb Jahrzehnten weder Freiheit noch Wohlstand noch Sicherheit in ihrem Theokraten-Staat; wer deshalb aufmuckt, riskiert es, an einem Baukran gehenkt zu werden. Das sagt alles über dieses System.