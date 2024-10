Kommentar von Raphael Geiger

Idlib, die Provinz in Nordsyrien, an der Grenze zur Türkei, war zuletzt selten ein Ort, wo die Menschen Grund zum Jubeln gehabt hätten. Idlib, der Rückzugsort für Millionen Syrerinnen und Syrer, die vor den Bomben und dem Giftgas des Assad-Regimes flohen. Hier leben sie jetzt, wenn man es so nennen will – notdürftig versorgt in Lagern und vor Assad beschützt von der türkischen Armee.