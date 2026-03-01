Die Europäer waren an dem amerikanisch-israelischen Angriff auf Iran nicht beteiligt. Niemand hat sie gefragt, niemand hat ihnen Bescheid gesagt, bevor die Bomben fielen. Der Krieg, den US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gegen das Regime der Ajatollahs in Teheran führen, ist kein Krieg Europas.