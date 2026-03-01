Zum Hauptinhalt springen

MeinungUS-Angriff auf IranEin Regimewechsel in Teheran ist im Interesse Europas

Kommentar von Hubert Wetzel

Nach der Bestätigung des Todes des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei versammeln sich hunderte Menschen in Berlin zu einer spontanen Demonstration.
Nach der Bestätigung des Todes des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei versammeln sich hunderte Menschen in Berlin zu einer spontanen Demonstration. (Foto: IMAGO/Mehrdad Samak-Abedi/IMAGO/Mehrdad Samak-Abedi)

Die Europäer reagieren auf die Attacken im Nahen Osten wie so oft: mit Mahnungen und Aufrufen zu Mäßigung. Dabei gehören sie zu den erklärten Feinden der Ajatollahs.

Die Europäer waren an dem amerikanisch-israelischen Angriff auf Iran nicht beteiligt. Niemand hat sie gefragt, niemand hat ihnen Bescheid gesagt, bevor die Bomben fielen. Der Krieg, den US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gegen das Regime der Ajatollahs in Teheran führen, ist kein Krieg Europas.

Massaker in Iran
:„Ich hatte Blut an meinem Arm, aber ich spürte keinen Schmerz“

Der Münchner Keyvan M. gerät bei einem Besuch in Iran in die Massenproteste. Er sieht Menschen sterben und Eltern, die in Leichenbergen nach ihren Kindern suchen. Über Erlebnisse, die ihn nicht mehr loslassen.

