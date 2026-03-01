Die Europäer waren an dem amerikanisch-israelischen Angriff auf Iran nicht beteiligt. Niemand hat sie gefragt, niemand hat ihnen Bescheid gesagt, bevor die Bomben fielen. Der Krieg, den US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gegen das Regime der Ajatollahs in Teheran führen, ist kein Krieg Europas.
MeinungUS-Angriff auf IranEin Regimewechsel in Teheran ist im Interesse Europas
Kommentar von Hubert Wetzel
Die Europäer reagieren auf die Attacken im Nahen Osten wie so oft: mit Mahnungen und Aufrufen zu Mäßigung. Dabei gehören sie zu den erklärten Feinden der Ajatollahs.
Der Münchner Keyvan M. gerät bei einem Besuch in Iran in die Massenproteste. Er sieht Menschen sterben und Eltern, die in Leichenbergen nach ihren Kindern suchen. Über Erlebnisse, die ihn nicht mehr loslassen.
