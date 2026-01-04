Der Nahe Osten ist eine Region voller wahrer Sätze; das Problem liegt darin, dass sie einander oft widersprechen. Im Fall von Iran lässt sich mit einiger Sicherheit behaupten, dass das aktuelle Regime nicht so einfach fallen wird. Mit ähnlicher Sicherheit lässt sich schreiben: Genau das wird passieren. Irgendwann. Vielleicht auch demnächst.
MeinungIranSo hoch war der Druck auf Iran noch nie
Kommentar von Raphael Geiger
Lesezeit: 2 Min.
Das Regime hat viele Proteste überstanden, ein Eingreifen aus dem Ausland allerdings musste es nie fürchten. Der Fall Venezuela zeigt, was Drohungen der USA bedeuten können – zumal nach den Bomben vom Juni.
Iran:Bekannte Schauspielerin beendet Karriere aus Protest gegen Kopftuchzwang
Taraneh Alidoosti zieht einen Schlussstrich. Aus Protest gegen das Kopftuchgesetz in Filmen hört Irans berühmteste Schauspielerin auf.
Lesen Sie mehr zum Thema