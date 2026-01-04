Der Nahe Osten ist eine Region voller wahrer Sätze; das Problem liegt darin, dass sie einander oft widersprechen. Im Fall von Iran lässt sich mit einiger Sicherheit behaupten, dass das aktuelle Regime nicht so einfach fallen wird. Mit ähnlicher Sicherheit lässt sich schreiben: Genau das wird passieren. Irgendwann. Vielleicht auch demnächst.