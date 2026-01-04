Zum Hauptinhalt springen

MeinungIranSo hoch war der Druck auf Iran noch nie

Portrait undefined Raphael Geiger

Kommentar von Raphael Geiger

Lesezeit: 2 Min.

Aber immer schön den Zeigefinger hoch: Ayatollah Ali Chamenei, der Oberste Führer, am Samstag in Teheran.
Aber immer schön den Zeigefinger hoch: Ayatollah Ali Chamenei, der Oberste Führer, am Samstag in Teheran. (Foto: Office of the Iranian Supreme Le/via REUTERS)

Das Regime hat viele Proteste überstanden, ein Eingreifen aus dem Ausland allerdings musste es nie fürchten. Der Fall Venezuela zeigt, was Drohungen der USA bedeuten können – zumal nach den Bomben vom Juni.

Der Nahe Osten ist eine Region voller wahrer Sätze; das Problem liegt darin, dass sie einander oft widersprechen. Im Fall von Iran lässt sich mit einiger Sicherheit behaupten, dass das aktuelle Regime nicht so einfach fallen wird. Mit ähnlicher Sicherheit lässt sich schreiben: Genau das wird passieren. Irgendwann. Vielleicht auch demnächst.

