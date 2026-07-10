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MeinungChamenei-BegräbnisDie iranische Mehrheit passt auf kein Foto

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Kommentar von Raphael Geiger

Lesezeit: 2 Min.

Ein Bild, vom Regime produziert: Menschen trauern in Ghom um Ali Chamenei. Dabei hat die Mehrheit in Iran gejubelt, als er tot war.
Ein Bild, vom Regime produziert: Menschen trauern in Ghom um Ali Chamenei. Dabei hat die Mehrheit in Iran gejubelt, als er tot war. Uncredited/Iranian Supreme Leader

Bei den Trauerzeremonien für den getöteten Obersten Führer der Islamischen Republik zeigte das Regime diese Woche Bilder von Menschenmassen. Man sollte sich von ihnen nicht täuschen lassen.

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Das iranische Regime hat diese Woche die Bilder produziert, die es sehen wollte. Fotos von Menschenmassen, die um den Obersten Führer Ali Chamenei trauerten, vier Monate nach dessen Tod. In Teheran am Wochenende in der Mosalla, einer Großmoschee, und während einer Prozession durch die Straßen. Am Dienstag brachten sie den Leichnam nach Ghom und weiter ins irakische Nadschaf, die den Schiiten heilige Stadt. Am Donnerstag wurde Chamenei in seiner Geburtsstadt Maschhad beigesetzt.

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