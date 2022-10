Die Welt erklärt sich solidarisch mit den Protestierenden in Iran, hier eine Demonstration in der US-Hauptstadt Washington.

Kommentar von Tomas Avenarius

Der Ayatollah unter dem Apfelbaum, das ist eines der frühen Bilder der islamischen Revolution. Der graubärtige Ruhollah Chomeini wurde in den letzten Monaten seines Exils in einem Vorort von Paris zum Medienstar. Der schiitische Theologe empfing Mitstreiter, Diplomaten und Journalisten in Neauphle-le-Château im Garten seines Hauses, unter besagtem Apfelbaum sitzend. Das internationale Interesse, die Solidarität und die Sympathie der Welt befeuerten den Aufstand in Iran, entzog dem Pahlevi-Regime weiteren Boden, trug so bei zum Sieg von Chomeinis Islamischer Revolution im Jahr 1979.

Heute nimmt die Welt wieder Anteil an Iran. Der Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini, die in der Gewalt der Sittenpolizei starb, die Schüsse auf Demonstranten, Frauen in der ersten Reihe, zwei junge Instagrammerinnen, die offenbar von Polizisten erschlagen wurden: Außenstehende können nicht helfen, aber sie stärken den Protestierenden den Rücken. Ob sie vor Teherans Botschaften weltweit demonstrieren oder sich vor der Kamera die Haare abschneiden - selbst diese auf den ersten Blick so hilflos wirkenden Aktionen entziehen der Herrschaft der schiitischen Theokraten das letzte bisschen Legitimation.

Weit wichtiger ist, was im Land geschieht. Der Brand im Evin-Gefängnis wirft ein Schlaglicht auf die Brutalität, mit der das Regime antwortet. Seit Jahrzehnten sitzen politische Gefangene in der berüchtigten Haftanstalt ein; offenbar werden auch viele der Protestierenden dorthin verschleppt. Die Schüsse, Explosionen und der Brand in Evin deuten daraufhin, dass die Häftlinge eine Gefängnisrevolte versucht haben. Wenn bekannt wird, was geschehen ist - und es wird bekannt werden - dürfte das anzunehmende Blutbad den Aufstand noch anheizen. Es sind nicht einzelne Untaten, sondern deren oft zufällige Abfolge, die Unrechtsregimen am Ende das Genick brechen. In der Islamischen Republik besteht inzwischen zumindest die Chance, dass es so kommt.