Mit Merz geht es für Frauen zurück in die Achtziger

Für Menschen, die sich von diesen Krawattenträgern nicht repräsentiert fühlen, hat das Foto aus dem Kanzleramt etwas wahnsinnig Entmutigendes. Aufbruch geht so nicht.

Etwas mehr als 40 Männer sind zu sehen auf dem Abschlussfoto vom großen Investitionsgipfel im Kanzleramt an diesem Montag. Dazu zwei Frauen, man hat sie dekorativ nach vorne gestellt. Wenn Bilder mehr sagen als tausend Worte, sagt dieses: Wer dazugehören will zur Elite in Deutschland, sollte besser ein mittelalter weißer Mann sein. Als solcher hat man dann die Wahl zwischen einem dunkelblauen Anzug oder einem dunkelgrauen. Nur einer hat sich getraut, weiße Turnschuhe zu tragen. Einer hat die Krawatte weggelassen.