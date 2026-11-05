Die US-Regierung will den gesamten Internationalen Strafgerichtshof mit Sanktionen belegen. Es ist Aufgabe Europas und auch Deutschlands dagegenzuhalten. Zeit für ein Bekenntnis zum Völkerrecht.

Sonderlich große Fans des Internationalen Strafgerichtshofs waren die USA noch nie. Direkt nach seiner Gründung hatte der US-Kongress etwa ein Gesetz verabschiedet, das es dem US-Präsidenten – damals George W. Bush – ermöglichen würde, in die Niederlande einzumarschieren, um seine Bürger vor der Strafverfolgung durch das neue Gericht zu bewahren. Was zur Folge hatte, dass auf der anderen Seite des Atlantiks jahrelang eine Art Bürgerwehr symbolisch die niederländischen Nordseestrände entlangpatrouillierte.