Es lief nicht schlecht für sie: Israels Vertreter im Gerichtshof in Den Haag.

Der Internationale Gerichtshof hat zwei Tage lang über die israelische Kriegsführung in Gaza verhandelt. Das Ergebnis? Dürfte die Kläger enttäuschen.

Kommentar von Ronen Steinke

Zwei Tage lang haben sich in der niederländischen Stadt Den Haag ein paar Juristen und Politiker über die israelische Kriegsführung in Gaza ausgetauscht, es ging um tote Zivilisten und viele Vorwürfe an Israel. Und jetzt? Wozu war das gut?