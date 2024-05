Kommentar von Ronen Steinke

Kühl, knapp, beinahe achselzuckend hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag die Worte ausgesprochen, die für die Bundesregierung in Berlin eine große Erleichterung bedeuteten: Deutschland hat sich mit seinen Waffenlieferungen an Israel keineswegs dreist gegen das Völkerrecht gestellt. Deutschland stehe jetzt auch nicht im dringenden Verdacht, "Beihilfe zum Völkermord" in Gaza zu leisten, wie es manche vorwurfsvoll behaupten. Das Gericht in Den Haag zeigt sich sachlich. Es trennt sauber zwischen Recht und Moral. Auch in diesem Fall, obschon es unter dem Vorsitz eines Präsidenten steht, der lange ein Diplomat von Israels geschworenem Feind Libanon war.