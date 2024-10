Die Internationale Energieagentur rechnet damit, dass die Preise bis 2026 sinken. Die EU will das nutzen für den nötigen grünen Umbau, in Deutschland aber haben das viele noch nicht kapiert.

Kommentar von Thomas Hummel

Inmitten wirtschaftlicher Probleme gerade in Deutschland hält die Internationale Energieagentur (IEA) eine gute Nachricht bereit: Ihrer Prognose zufolge wird von 2026 an Energie in rauen Mengen auf den Weltmärkten zur Verfügung stehen. Riesige Erdgasprojekte aus den USA und Katar werden dazu beitragen, ebenso neu erschlossene Ölquellen. Zugleich werden die Erneuerbaren immer stärker ausgebaut. Damit kündigen sich fallende Preise an. Das dürfte Europas Wirtschaft freuen, die noch stark von fossilen Energieimporten abhängig ist. Trifft die Prognose der IEA zu, wäre das die Gelegenheit, in ein Energiesystem der Zukunft zu investieren. Diese Chance darf Europa nicht verstreichen lassen.