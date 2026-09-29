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MeinungOpen AIWenn die KI-Bros vor ihrer Technologie warnen, geht es vor allem ums Geschäft

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Kommentar von Jannis Brühl

Lesezeit: 2 Min.

Konkurrenten im KI-Rennen: Open-AI-Chef Sam Altman (links) and Meta-Chef Mark Zuckerberg (rechts).
Konkurrenten im KI-Rennen: Open-AI-Chef Sam Altman (links) and Meta-Chef Mark Zuckerberg (rechts).
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Nur noch kurz die Welt retten – oder doch das eigene Geld? Die Tech-Chefs muss man im Auge behalten. Denn sie basteln an einem Kartell.

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KI-Größen wie Sam Altman sind gern gesehen im Weißen Haus. Bei seinen vielen Kontakten mit dem amerikanischen Präsidenten hat der Chef von Open AI wohl einiges gelernt. Zum Beispiel, wie man den Nachrichtenzyklus mit immer neuen Schockmeldungen am Laufen hält. Seit Wochen veröffentlicht Open AI, eines der führenden Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), alle paar Tage Berichte über Fälle, in denen seine KI gegen den Willen ihrer menschlichen Schöpfer handelte. Und es warnt vor seiner eigenen Technologie.

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