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MeinungKünstliche IntelligenzDie Tech-Unternehmer wollen unser aller Vertrauen. Um damit Geld zu machen

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Kommentar von Thomas Kirchner

Lesezeit: 3 Min.

Als ob er zum Wohle der Menschheit agieren würde: Sam Altman, der Chef von Open AI. Ums Geld geht's ihm.
Als ob er zum Wohle der Menschheit agieren würde: Sam Altman, der Chef von Open AI. Ums Geld geht's ihm. KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

KI könnte die menschliche Existenz gründlicher verändern als jede Revolution zuvor. Man darf sie auf keinen Fall ihren Schöpfern überlassen. Hier müssen schnell die Philosophen und die Ethiker ran.

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Es ist typisch für historische Umbrüche: Denjenigen, die sie erleben, fällt es schwer, ihre Bedeutung zu erfassen. Noch fehlen Abstand und Überblick, um das Geschehen einzuordnen. Das gilt auch für die Revolution, die gerade über die Menschheit rollt, die künstliche Intelligenz. Sie wird sich als so umwälzend erweisen wie der Buchdruck, die Industrialisierung, das Internet. Vermutlich wird ihre Wirkung sogar viel größer sein – weil die KI das Potenzial hat, den Menschen, dieses unperfekte, verletzliche Wesen, zu übersteigen, es zu dominieren und zu ersetzen. Zumindest wird diese Technologie nahezu jeden Bereich unseres Daseins grundlegend verändern.

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