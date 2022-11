Kommentar von Alexander Hagelüken

Was die Wirtschaftsweisen der Regierung raten, war jahrelang erwartbar. Eine marktliberale Mehrheit von ihnen verdammte zuverlässig Staatseingriffe in die Wirtschaft wie den Mindestlohn. Als dann der Mindestlohn Millionen Menschen half und, anders als vorhergesagt, fast keine Jobs vernichtete, schwiegen die vermeintlich Weisen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Die Berater empfehlen Dinge, die weder in ein marktliberales noch in ein linkes Dogma passen. Das tut Deutschland gut.