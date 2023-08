Zehn Millionen Arbeitnehmer in Deutschland verdienen höchstens 2000 Euro. Wie sollen sie mit den steigenden Preisen klarkommen? Das müsste nicht sein, wenn die Ampelkoalition es nur wollte.

Kommentar von Alexander Hagelüken

Was im Leben der Menschen los ist, das enthüllen die üblichen ökonomischen Daten oft gar nicht. Gerade etwa meldeten die Statistiker wieder eine hohe Inflation und eine wirtschaftliche Stagnation in Deutschland. Die abstrakten Prozentdaten sorgen für mehr oder minder Aufregung, während sie im Nachrichtenstrom dahinziehen. Welche Schäden sie wirklich verursachen, lässt sich eher anhand anderer Zahlen ermessen: Zehn Millionen Arbeitnehmer verdienen höchstens etwa 2000 Euro im Monat. Wie sollen diese Menschen klarkommen, wenn die Preise so drastisch steigen?