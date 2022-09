Damit viele Menschen nicht in die Armut abrutschen, muss die Regierung jetzt entschlossen und zielgenau gegensteuern.

Die Inflation schießt in die Höhe, und die Wirtschaft schrumpft. Keine Frage, Deutschland wird gerade ärmer. Was die Regierung jetzt unternehmen muss, um gezielt Geringverdienern, der Mittelschicht und der Wirtschaft zu helfen.

Kommentar von Alexander Hagelüken

Am Donnerstag hat es die Bundesregierung schriftlich bekommen, wie es um das Land steht. Die hohe Inflation schadet den Menschen. Und laut Konjunkturprognose wird die Wirtschaft schrumpfen. Sonst ist so eine Rezession selten, nun war der letzte Tiefschlag durch Corona eben erst. Diesmal schrumpft die Wirtschaft, weil die Energieinflation durch Russlands Überfall auf die Ukraine Millionen Bürger dazu zwingt, Ausgaben zu streichen. Und weil deutsche Firmen wegen der teuren Energie gegenüber Konkurrenten in Asien und den USA zurückfallen. Aber auf beide Probleme bleibt die Regierung bisher eine ausreichende Antwort schuldig.