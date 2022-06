Kommentar von Henrike Roßbach

Nachdem Wladimir Putin ihn Mitte Februar an dem berüchtigten langen Tisch im Kreml hat auflaufen lassen, will Bundeskanzler Olaf Scholz nun an einem anderen Tisch einen Erfolg erringen. Vergangene Woche sagte er vor der versammelten deutschen Industrie, man werde sich jetzt an den "gesellschaftlichen Tisch der Vernunft" setzen - die Bundesregierung, die Arbeitgeber und die Gewerkschaften.