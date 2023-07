Nach monatelangen Verhandlungen soll eine Schlichtung den Tarifkonflikt zwischen Bahn und EVG beilegen. Doch ob das gelingt, hängt nicht zuletzt an einem, der gar nicht am Verhandlungstisch sitzt.

Kommentar von Alexander Hagelüken

Normalerweise gilt es als schlechtes Zeichen, wenn es in einer Lohnrunde zur neutralen Schlichtung kommt. Denn dann haben Arbeitgeber und Gewerkschaften keine Lösungen gefunden, weil sie nicht miteinander können - ein schlechtes Omen für die Verhandlungen der nächsten Jahre. In der schon fünfmonatigen Tarifrunde bei der Deutschen Bahn ist es anders: Zugreisende dürfen froh sein, falls die am Montag begonnene Schlichtung irgendwie gelingt. Die durchaus realistische Alternative ist der längste Bahnstreik seit Jahrzehnten.