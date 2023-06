Kommentar von David Pfeifer

Es ist selten, dass eine Katastrophe in Indien die Aufmerksamkeit der Deutschen erregt. Für gewöhnlich nimmt derlei an Dramatik ab, wenn man es aus der Ferne beobachtet. Die Zugkatastrophe südlich von Kolkata, bei der nach jüngsten Kenntnissen 275 Menschen ums Leben gekommen sind, ist eine Ausnahme. Sie erinnert die Menschen an Eschede, die größte deutsche Zugkatastrophe, bei der am vergangenen Samstag vor 25 Jahren 101 Menschen getötet wurden.