Kommentar von Stefan Kornelius

Der Impfgipfel von Bund, Ländern und Industrie hat zwei vorteilhafte Effekte aus der Sicht aller Akteure: Er schafft den Eindruck einer gewaltigen Entscheidungsmaschine, die - sollten alle Rädchen ineinandergreifen - auch tatsächlich funktioniert. Und er zwingt alle Teilnehmer zu einem Konsens. Der mag schwach sein und nicht lange halten, aber zumindest für einen Moment sind alle Akteure mitgefangen und mitgehangen.

So entsteht der Eindruck, dass das Beschaffen und Verteilen der Impfstoffe einer höheren Gesetzmäßigkeit folgt, die keine Kanzlerin, kein Super-Söder und kein Biontech-Manager brechen kann. Keiner Schuld, nix zu machen - geduldig bleiben. Das ist eine unbefriedigende, aber möglicherweise korrekte Botschaft für jeden ausgelaugten Staatsbürger, der nichts anderes will als ein schnelles Ende dieses Albtraums.

Die Botschaft ist deswegen wohl korrekt, weil man in der Abwägung der wichtigsten Argumente tatsächlich immer wieder an objektive Gründe stößt, die das langwierige Verfahren erklären: Das Vakzin zu entwickeln, war kompliziert; bis tief ins vergangene Jahr gab es keine sicheren Impfstoff-Kandidaten; die Produktionskapazitäten aufzubauen, ist langwierig und nicht so einfach auf andere Firmen zu übertragen; es fehlen Rohstoffe. Kurzum: Es gibt keinen Grund, die Produktion zu verzögern - was getan werden kann, wird getan.

Die USA haben es gezeigt: Impfstoff lässt sich schneller beschaffen

Diese Botschaft ist aber auch irreführend, weil Großbritannien, die USA und etwa Israel vorgemacht haben, dass sich die Stoffe bereits jetzt schon in größeren Mengen beschaffen lassen. Besonders die USA haben gezeigt, wie das funktioniert: Sehr früh wurden nationale Produktionskapazitäten aufgebaut, finanziert und zur nationalen Belieferung verpflichtet - auch auf das Risiko, dass diese Investition schiefgehen könnte.

Dieses Risiko ist die Europäische Union offenbar nicht eingegangen. Entweder war sie desorganisiert und unerfahren - und somit überfordert. Oder sie handelte bewusst defensiv, auch aus Kostengründen. Schließlich gehe es auch darum, öffentliches Geld verantwortungsvoll einzusetzen, heißt es dann immer. Das wäre freilich eine fatale Fehleinschätzung angesichts der volkswirtschaftlichen Kosten, die Corona auftürmt.

Deutschland konnte und durfte nicht alleine handeln

Täglich präsentieren nun die Statistiker den Medaillenspiegel der globalen Impf-Olympiade. Und täglich wird die EU und ihre Kommission mit Schimpf und Schande belegt, vor allem aus Großbritannien, das sich auf die stolz geschwellte Brust trommelt und vier Wochen nach dem Brexit den Sieg über das europäische System erklärt. Das ist freilich ein geradezu kindisches und unpolitisches Gebaren einer Nation, die sich viele Jahre eingeredet hat, dass sie ihr Schicksal auf der Welt alleine bestimmen kann. Für Deutschland als europäische Führungsnation gibt es diese Option nicht - der Kollateralschaden für die EU wäre bei nationalen Alleingängen unermesslich gewesen.

Rationale Gründe gibt es also mehr als genug, die Impfpolitik als perfekten Spiegel einer unperfekten Pandemie-Welt zu betrachten. Den Wirten, Geschäftsleuten, Musikern und allen Pandemiemüden mag das zu lakonisch klingen. Ihnen hätte man mit mehr politischem Mut bereits im Dezember die eigentliche Zumutung vor Augen führen müssen: Dies wird ein sehr langer Winter.