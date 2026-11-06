Was hinderte eigentlich Kanzler Friedrich Merz so lange daran, Bayerns Landtagspräsidentin als Kandidatin für das höchste Staatsamt zu benennen? Gut, dass jetzt Einigkeit zu herrschen scheint.

Nach allem, was man hört, ist die Sache ohnehin entschieden. Es sind ja auch immer mehr geworden: die CDU-Ministerpräsidenten aus Ostdeutschland, Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel, SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Grünen-Ministerpräsident Cem Özdemir, Kommunalpolitiker aus allen drei und noch mehr Parteien – und viele Menschen ohne Mandat. Sie alle wünschen sich Ilse Aigner als Bundespräsidentin. So breite Zustimmung fand zuletzt nur Jürgen Klopp als Bundestrainer.