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MeinungIlse Aigner als BundespräsidentinSo breite Zustimmung fand zuletzt nur Jürgen Klopp als Bundestrainer

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Kommentar von Katja Auer

Lesezeit: 2 Min.

Ilse Aigner (CSU), Präsidentin des Bayerischen Landtags.
Ilse Aigner (CSU), Präsidentin des Bayerischen Landtags.
Foto: Pia Bayer/dpa

Was hinderte eigentlich Kanzler Friedrich Merz so lange daran, Bayerns Landtagspräsidentin als Kandidatin für das höchste Staatsamt zu benennen? Gut, dass jetzt Einigkeit zu herrschen scheint.

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Nach allem, was man hört, ist die Sache ohnehin entschieden. Es sind ja auch immer mehr geworden: die CDU-Ministerpräsidenten aus Ostdeutschland, Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel, SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Grünen-Ministerpräsident Cem Özdemir, Kommunalpolitiker aus allen drei und noch mehr Parteien – und viele Menschen ohne Mandat. Sie alle wünschen sich Ilse Aigner als Bundespräsidentin. So breite Zustimmung fand zuletzt nur Jürgen Klopp als Bundestrainer.

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