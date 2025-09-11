Zum Hauptinhalt springen

MeinungInternationale Automobil-Ausstellung:Die Qualitäten von früher sind die Schwächen von heute

Portrait undefined Angelika Slavik

Kommentar von Angelika Slavik

Lesezeit: 3 Min.

Mercedes-Präsentation auf der IAA: Deutsche Hersteller tun sich schwer gegen die Konkurrenz, vor allem bei Elektroautos.
Mercedes-Präsentation auf der IAA: Deutsche Hersteller tun sich schwer gegen die Konkurrenz, vor allem bei Elektroautos. (Foto: Johannes Simon/Getty Images)

Trotz der polierten Inszenierung der deutschen Hersteller auf der IAA wird deutlich: Aus der früheren Vorzeigebranche ist ein warnendes Beispiel für den Rest des Landes geworden. Dennoch: Es gibt Hoffnung.

Der Wert einer guten Inszenierung ist ja grundsätzlich nicht zu unterschätzen. Dinge gut aussehen zu lassen, obwohl sie eigentlich im Argen liegen – diese Kunst trägt durch Ehekrisen ebenso wie durch Verhandlungen über den Bundeshaushalt. So gesehen liefern die deutschen Autohersteller bei der IAA in München hervorragende Arbeit ab: Die neuen Modelle sind auf Hochglanz poliert, die Stimmung ist demonstrativ bestens, die Botschaft vom Angriff der Deutschen im E-Auto-Segment wird in die Welt geschickt. Kurzum: Die Inszenierung sitzt perfekt.

Zur SZ-Startseite

MeinungAutomesse IAA
:Die deutschen „Tesla-Killer“ sind endlich da

SZ PlusKommentar von Christina Kunkel
Portrait undefined Christina Kunkel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite