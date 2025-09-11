Trotz der polierten Inszenierung der deutschen Hersteller auf der IAA wird deutlich: Aus der früheren Vorzeigebranche ist ein warnendes Beispiel für den Rest des Landes geworden. Dennoch: Es gibt Hoffnung.

Der Wert einer guten Inszenierung ist ja grundsätzlich nicht zu unterschätzen. Dinge gut aussehen zu lassen, obwohl sie eigentlich im Argen liegen – diese Kunst trägt durch Ehekrisen ebenso wie durch Verhandlungen über den Bundeshaushalt. So gesehen liefern die deutschen Autohersteller bei der IAA in München hervorragende Arbeit ab: Die neuen Modelle sind auf Hochglanz poliert, die Stimmung ist demonstrativ bestens, die Botschaft vom Angriff der Deutschen im E-Auto-Segment wird in die Welt geschickt. Kurzum: Die Inszenierung sitzt perfekt.