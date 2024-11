Kommentar von Christoph Koopmann

In Litauen stürzt ein Flugzeug ab, und in Deutschland geht die Angst um: Haben russische Agenten einen Sprengsatz gezündet? Haben sie das Funksignal gestört? Bisher sehen die Ermittler zwar keine Hinweise darauf. Aber die Möglichkeit, dass es so war, wollte anfangs niemand ausschließen. Gerade weil es ein DHL-Flugzeug traf – und erst im Sommer in Leipzig wegen eines mutmaßlich von russischen Agenten platzierten Brandsatzes ein Paket explodiert war, das gerade in einen DHL-Flieger geladen werden sollte. Inzwischen erreicht Wladimir Putin das, was er erreichen will, auch dann, wenn er gar nichts getan hat, wie womöglich in diesem Fall: Spekulation, Verunsicherung, Angst.