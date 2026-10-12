Die jemenitischen Rebellen treffen wieder mit einer Rakete den Flughafen von Riad. Das bedroht Saudi-Arabien natürlich nicht in seiner Existenz. Und doch steht für den Kronprinzen nun alles auf dem Spiel.

Jetzt jubeln sie wieder, die Huthi, prahlen damit, wie sie es dem großen Nachbarn Saudi-Arabien, den USA und dem Imperialismus gezeigt haben. Gezeigt haben sie aber vor allem, wie skrupellos sie sind, wie sie vor allem diejenigen töten, für die sie doch angeblich kämpfen: Die Rakete auf den internationalen Flughafen von Riad schlug in einer Gruppe von Pilgern ein, welche die Heiligen Stätten von Mekka besuchen wollten. Und sie tötete auch einen Palästinenser, dessen Schicksal den Huthi doch angeblich so am Herzen liegt.