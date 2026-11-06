Es kommt nicht infrage, hier einige der Ungeheuerlichkeiten zu zitieren, die in diesen Tagen auf Social-Media-Kanälen über Hubert Aiwanger verbreitet werden. Wer sie unbedingt lesen will, findet sie ebenso umstandslos wie das Video mit dem tödlichen Foul am Stürmer von CD Teneriffa und so vieles andere mehr. Es bringt auch wenig, sich zum tausendsten Mal über all die Menschen zu empören, die auf Instagram, Tiktok oder X ihre verwerfliche Seite zeigen. Egal, was man bis Mittwoch von Aiwanger hielt: Wer in dem plötzlich verstorbenen Politiker nicht von selbst den Familienvater erkennt, nicht den Menschen, dessen Hand in seinen letzten Minuten niemand hielt, sondern der allein im Hotelzimmer starb – dem ist kaum ins Gewissen zu reden. Man muss sich sehr verkapseln in seiner Selbstgerechtigkeit, seinem Hass, um derlei in die Welt zu setzen, wie es die Charaktere hinter Pseudonymen wie „bundesmemehof“, „antiimpmemes3.0“, „brainrot-elegy“ oder „volker6339“ tun.