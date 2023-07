Leg dich nicht mit Schauspielern oder Autoren an; das sind die, die dir morgen im Restaurant dein Essen bringen werden - so geht ein bitterer Witz in Hollywood.

Kommentar von Jürgen Schmieder

Man muss bei den Streiks der Schauspieler und Autoren, der Hollywood derzeit größtenteils lahmlegt, immer an die "Black Mirror"-Folge "Joan is Awful" denken: Eine junge Frau, gespielt von Annie Murphy, entdeckt sich selbst in einer Streaming-Serie, gespielt von Salma Hayek. Ihre Nachforschungen ergeben, dass auch sie nur eine Kreation von künstlicher Intelligenz ist, weil sie als Schauspielerin eingewilligt hat, dass mit ihrem Abbild Videos erstellt werden - und in den Verträgen von Murphy, Hayek und später Cate Blanchett steht: "Bis in alle Ewigkeit; jedes Projekt; ohne Bezahlung oder Notwendigkeit, unser Einverständnis einzuholen."