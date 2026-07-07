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MeinungNS-ZeitHöcke versucht den Schmerz in den Familien auszubeuten

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Kommentar von Felix Hütten

Lesezeit: 2 Min.

Björn Höcke diagnostizierte den Demonstranten vor der Tür während des Bundesparteitags der AfD in Erfurt eine psychische Störung.
Björn Höcke diagnostizierte den Demonstranten vor der Tür während des Bundesparteitags der AfD in Erfurt eine psychische Störung. Katharina Kausche/dpa

Auch Jahrzehnte später wirkt der Nationalsozialismus in der deutschen Gesellschaft nach. Die Gewalt von damals hat sich in die Seelen gefressen. Und genau da setzt der AfD-Mann an.

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Was macht das mit einem heute erwachsenen Kind, wenn der eigene Vater einst brutal schwieg? Mitglied der NSDAP war, Soldat im Krieg, vielleicht, wer weiß, beteiligt an der Ermordung von Menschen? Aber es ist ja eben auch der liebe Papa, und ein Kind sucht diese Liebe bei seinen Eltern wie Sauerstoff zum Atmen.

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