Auch Jahrzehnte später wirkt der Nationalsozialismus in der deutschen Gesellschaft nach. Die Gewalt von damals hat sich in die Seelen gefressen. Und genau da setzt der AfD-Mann an.

Was macht das mit einem heute erwachsenen Kind, wenn der eigene Vater einst brutal schwieg? Mitglied der NSDAP war, Soldat im Krieg, vielleicht, wer weiß, beteiligt an der Ermordung von Menschen? Aber es ist ja eben auch der liebe Papa, und ein Kind sucht diese Liebe bei seinen Eltern wie Sauerstoff zum Atmen.