Hochwasser:Die vielen Ehrenamtlichen zeigen, wie stark diese Gesellschaft ist

Kommentar von Joachim Käppner

Als vor wenigen Tagen in Siegen der 67. Westfalentag zusammenkam, war das ein Ereignis von typisch regionalem Interesse. Veranstalter war der Westfälische Heimatbund (WHB), ein Name, der in manchen Großstadtmilieus wahrscheinlich umgehend Misstrauen weckt. Was aber dort gesagt wurde, trifft einen Kern dieses Landes. Heimat, sagte der WHB-Vorsitzende Georg Lunemann, sei „gerade nicht idyllischer Ort des Rückzugs und der Abschottung, sondern ein gemeinsamer Verantwortungsraum“ in der Demokratie. Heimat lebe „von einer aktiven Zivilgesellschaft, in welcher Menschen das eigene Lebensumfeld gestalten. Demokratie ist Bühne – nicht Zuschauerraum“.