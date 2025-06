Meinung Umweltpolitik : Und ausgerechnet jetzt kommt eine Hitzewelle daher Kommentar von Thomas Hummel 30. Juni 2025, 14:06 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Früher bevölkerten Malerinnen und Maler die Quais entlang der Seine in Paris. Wegen der Sommerhitze ziehen sie sich jetzt unter Brücken zurück. (Foto: Thomas Padilla/AP/dpa)

37 Grad Celsius in Mannheim, 39 Grad in Paris: Die Erderhitzung wird fühlbar. Und doch will selbst die politische Mitte in Europa den Klimaschutz zugunsten der Wirtschaft verschieben. Eine gefährliche Wette.

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback