Zum Hauptinhalt springen

Meinung41,7 GradWar das jetzt heiß genug?

Kommentar von Thomas Hummel

Lesezeit: 3 Min.

Abkühlung im Brunnen während der Rekord-Hitzewelle. Hier in Berlin.
Abkühlung im Brunnen während der Rekord-Hitzewelle. Hier in Berlin. Maryam Majd/REUTERS

Diese Hitzewelle war brutal. Doch in ihr kann auch ein Momentum liegen. Zeit, die Klimapolitik aus der Angstdebatte herauszuholen. Deutschland hat einiges zu bieten, um das Problem zu lösen.

SZ bei Google bevorzugen

In der Klimaszene gibt es seit Jahren den Gedanken, es müsse erst alles ganz schlimm werden, ehe die Menschen wirklich etwas tun. Die Erderhitzung müsse spürbar und erlebbar sein, damit die Motivation steige, sie zu stoppen, weil sonst katastrophale Zustände drohten. Nach dieser Rekordhitzewoche stellt sich also die Frage: War das schlimm genug?

Zur SZ-Startseite

MeinungExtremwetter
:Und die Alten und Schwachen? Sind nicht gut geschützt vor der Hitze

SZ PlusKommentar von Jakob Wetzel
Portrait undefined Jakob Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite