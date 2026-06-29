Diese Hitzewelle war brutal. Doch in ihr kann auch ein Momentum liegen. Zeit, die Klimapolitik aus der Angstdebatte herauszuholen. Deutschland hat einiges zu bieten, um das Problem zu lösen.

In der Klimaszene gibt es seit Jahren den Gedanken, es müsse erst alles ganz schlimm werden, ehe die Menschen wirklich etwas tun. Die Erderhitzung müsse spürbar und erlebbar sein, damit die Motivation steige, sie zu stoppen, weil sonst katastrophale Zustände drohten. Nach dieser Rekordhitzewoche stellt sich also die Frage: War das schlimm genug?