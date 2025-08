Am 6. August 1945 wurde die japanische Stadt von einem Augenblick auf den anderen zerstört. Was damals passierte, scheint bei der Menschheit wenigstens zu einer Einsicht geführt zu haben. Immerhin.

Es machen zu wenige Nationen mit beim Gedenken an die amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren. Die Stadt Hiroshima meldet zwar, dass sich 120 Länder und Regionen angekündigt hätten zur Erinnerungsfeier an diesem Mittwoch, so viele wie noch nie an einem Jahrestag des verheerenden Angriffes. Auch die Stadt Nagasaki, getroffen am 9. August 1945, drei Tage nach Hiroshima, erwartet am Samstag eine Rekordbeteiligung mit Vertreterinnen und Vertretern aus mehr als hundert Ländern und Regionen.