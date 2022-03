Kommentar von Detlef Esslinger

Ein Krieg zeigt immer das Schlimmste und das Beste, wozu Menschen fähig sind. Die Erbarmungslosigkeit von Putins Militär könnte in keinem größeren Kontrast stehen zur Herzenswärme, auf die die ankommenden Ukrainer in Deutschland und anderen Ländern nun glücklicherweise treffen. Die Feuerwehr in Fellbach, die Hebekissen und Schaumwerfer sammelt und in die Ukraine schickt. Die Frankfurterin, der es gelingt, ihre Mutter, ihre Schwester und deren Kinder aus Lemberg herauszuholen. Die Berlinerin, die zum Hauptbahnhof aufbricht, um Menschen zu finden, denen sie ihr Gästezimmer anbieten kann. Die Frage ist: Woher rührt die Herzenswärme? Oder kommt demnächst der erste um die Ecke und ruft, dass sich 2015 aber bitte nicht wiederholen darf?

Die Umstände sind kaum vergleichbar. Auch wenn es vermutlich nur die Wenigsten zugeben würden: Menschen kalkulieren, wen sie aufnehmen und wen nicht. Syrer, Afghanen oder Jemeniten trafen zwar ebenfalls auf große Hilfsbereitschaft. In Teilen des Volkes lösten sie aber stets Unbehagen aus. Es kamen vor allem Männer. Muslime. Aus einem sich dahinziehenden Krieg. Aus der Ukraine, dem christlich geprägten Land, fliehen vor allem Frauen und Kinder - aus einem Krieg, den es vor zwei Wochen noch nicht gab. Nichts drückt die Gleichzeitigkeit zwischen unverrückbaren Ressentiments und Herzlichkeit so aus wie die Aktion, die die Regierung von Oberbayern gerade für sinnvoll hält: Um Platz zu schaffen für Menschen aus der Ukraine, wird 584 Asylbewerbern, vor allem Afghanen und Jemeniten, ihre Unterkunft in Fürstenfeldbruck genommen. Sie werden quer durch Oberbayern neu verteilt. Es gibt bestimmt administrative Gründe dafür. An der Teilnahmslosigkeit gegenüber Menschen, die sich über die Jahre mühsam ein soziales Gefüge aufgebaut haben, ändert es nichts.

In Berlin wird ein Schulkind gemobbt, als "Putins Schlampe"

Die grandiose Aufnahmebereitschaft für Menschen aus Kiew und Cherson dürfte noch aus einem weiteren Grund anhalten: weil man sich mit ihnen in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden fühlt. Die Ankommenden sind es, auf deren Häuser die Raketen zielen - aber jeder weiß, dass dies auch deshalb geschieht, weil der Westen Forderungen von Putin nicht nachgeben konnte, die weit über Kiew hinausgingen. Und diese bleiben ebenso unerfüllbar wie auf der anderen Seite das Verlangen der ukrainischen Führung nach einem Eingreifen der Nato. Also wenigstens den Vertriebenen helfen, wie es nur geht: Wer könnte sich diesem Impuls entziehen?

Es ist aber leider nicht der einzige Impuls, der inzwischen zu beobachten ist. Russen, die hier leben, berichten, dass sie schief angeschaut werden, nur weil sie sich in ihrer Muttersprache unterhalten. Der aus Russland stammende Schriftsteller Wladimir Kaminer berichtet von einer Berliner Grundschule, in der eine russische Schülerin als "Putins Schlampe" gemobbt werde. Die Schulleitung geht hoffentlich dagegen vor. Man kann nicht oft genug wiederholen, dass dies ein Krieg Putins, nicht aber der Russen gegen die Ukraine ist. Deshalb bleibt es so wichtig, Sanktionen keineswegs allumfassend anzulegen: Künstler, Austauschstudenten und Wissenschaftler etwa haben in ihrer Gesamtheit mit dem Überfall nichts zu tun. Es sind immer nur Individuen, die sich schuldig machen. Wer jemanden brandmarkt, weil man ihn nur noch als Teil eines Kollektivs wahrnimmt, vergreift sich an seiner eigenen Humanität.